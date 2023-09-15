Олимпийский комитет США одобрил заявку Солт-Лейк-Сити на проведение зимних ОИ

Руководство Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) одобрило заявку Солт-Лейк-Сити на проведение зимних Игр, сообщает Reuters. Представители USOPC заявили, что организация соревнований в 2034 году для них предпочтительнее, чем в 2030-м, поскольку Лос-Анджелес примет летние ОИ-2028.

«Вряд ли появятся предложения, которые будут выглядеть привлекательнее, чем предложение от Солт-Лейк-Сити, штат Юта, на 2030 или 2034 годы. Но 2034 год — оптимальное время для проведения зимних Игр в США. То, что мы предложили МОК, определенно является нашим предпочтением. Мы в состоянии принять соревнования и в 2030 году, если понадобится, но МОК также очень усердно работает над развитием других заявок на этот год», — заявил председатель USOPC Джин Сайкс.

Швеция, Швейцария и Франция входят в число стран-претендентов на зимние ОИ-2030. МОК ранее заявлял, что может сразу выбрать столицы двух зимних Олимпиад 2030 и 2034 годов. Солт-Лейк-Сити ранее уже принимал зимние ОИ в 2002-м.