Олимпийский комитет США одобрил заявку Солт-Лейк-Сити на проведение зимних ОИ

Руководство Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) одобрило заявку Солт-Лейк-Сити на проведение зимних Игр, сообщает Reuters. Представители USOPC заявили, что организация соревнований в 2034 году для них предпочтительнее, чем в 2030-м, поскольку Лос-Анджелес примет летние ОИ-2028.
«Вряд ли появятся предложения, которые будут выглядеть привлекательнее, чем предложение от Солт-Лейк-Сити, штат Юта, на 2030 или 2034 годы. Но 2034 год — оптимальное время для проведения зимних Игр в США. То, что мы предложили МОК, определенно является нашим предпочтением. Мы в состоянии принять соревнования и в 2030 году, если понадобится, но МОК также очень усердно работает над развитием других заявок на этот год», — заявил председатель USOPC Джин Сайкс.
Швеция, Швейцария и Франция входят в число стран-претендентов на зимние ОИ-2030. МОК ранее заявлял, что может сразу выбрать столицы двух зимних Олимпиад 2030 и 2034 годов. Солт-Лейк-Сити ранее уже принимал зимние ОИ в 2002-м.
- 15 сентября 2023
-
03:07
-
00:36
- 14 сентября 2023
-
23:54
-
19:48
-
19:34
-
19:16
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
18:00
-
17:35
-
17:24
-
17:15
-
15:40
-
14:12
-
13:57
-
12:36
-
12:29
-
12:16
-
12:12
-
10:56
-
10:34
-
09:53
-
09:34
-
09:30
-
08:49
-
06:09
-
05:50
-
00:58
-
00:27
- 13 сентября 2023
-
23:57
-
22:00
-
21:09
-
20:41
-
20:24