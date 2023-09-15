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Дарья Варфоломеев стала лучшей спортсменкой августа, по мнению атлетов Германии

Дарья Варфоломеев стала лучшей спортсменкой августа, по мнению атлетов Германии
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Немецкая гимнастка российского происхождения Дарья Варфоломеев признана лучшей спортсменкой августа, по мнению атлетов Германии. В опросе, в котором приняли участие около четырёх тысяч представителей различных видов спорта, гимнастка набрала 48,1% голосов. Об этом сообщило немецкое издание Die Deutsche Turnliga.

Варфоломеев обошла главного преследователя в голосовании — немецкую байдарочную четвёрку — почти на 20% голосов (атлеты набрали 28,7%). Третье место заняла пара-пловчиха Таня Шольц с 23,2% голосов.

Напомним, на прошедшем в августе чемпионате мира по художественной гимнастике в Валенсии (Испания) 16-летняя Дарья Варфоломеев выиграла пять золотых и одну серебряную медаль. В СМИ Германии спортсменку называют «Королевой Валенсии» и «Золотой волшебницей художественной гимнастики».

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