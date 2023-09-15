Ронни О'Салливан — первый финалист Shanghai Masters
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Действующий чемпион мира, английский игрок в снукер и пул Ронни О'Салливан прошёл в финал пригласительного турнира Shanghai Masters.
В полуфинальном матче легендарному английскому снукеристу противостоял его соотечественник Марк Селби. О'Салливан сломил сопротивление Селби со счётом 10:7. За это время Ронни сделал три сенчури и три полусотни. В другой полуфинальной встрече сразятся Нил Робертсон и Люка Бресель за звание второго финалиста турнира в Шанхае.
Турнир в Шанхае проводится с 11 по 17 сентября. У О'Салливана есть шанс выиграть Shanghai Masters четвёртый раз подряд. Семикратный чемпион мира выиграл три предыдущих турнира – c 2017 по 2019 год включительно. Общий призовой фонд турнира – £ 825 тыс.
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