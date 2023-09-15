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Садулаев и Снайдер не встретятся в финале ЧМ-2023, борцы попали в одну половину сетки

Садулаев и Снайдер не встретятся в финале ЧМ-2023, борцы попали в одну половину сетки
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Завтра, 16 сентября, в Белграде (Сербия) стартует предолимпийский чемпионат мира по спортивной борьбе. Первыми медали разыграют борцы вольного стиля. Борцы из России и Беларуси выступят на соревнованиях без флага и гимна под аббревиатурой AIN. Среди участников – двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и победитель Игр в Токио Заурбек Сидаков, а также восемь победителей чемпионата России.

Согласно жеребьёвке трёхкратный олимпийский чемпион американец Кайл Снайдер попал в одну половину сетки с Садулаевым в весовой категории до 97 кг. Это означает, что именитые борцы не смогут встретиться в финале.

Напомним, также на чемпионате мира выступят Заур Угуев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Владислав Валиев (до 92 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг).

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