Ронни О'Салливан отреагировал на выход в финал Shanghai Masters, где будет защищать титул

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал победу над соотечественником Марком Селби (10:7) и выход в финал пригласительного турнира Shanghai Masters, где он будет защищать титул.
«Начало матча было не очень хорошим. До счёта 6:6 я сражался. Затем попытался удержаться на плаву и внёс небольшие технические изменения. Было трудно, но я рад, что в концовке мне удалось найти свою игру.
Я многому научился за эти годы (в ментальном плане) и знаю, что делать. Вопрос лишь в том, смогу ли я делать это постоянно. Иногда трудно всё время выкладываться на 100%. Я занимаюсь этим уже 40 лет, поэтому сказывается усталость, и мотивация уже не та, что была раньше. Понимаю это, но продолжать становится всё труднее.
Завтра, в выходной, я съем немного вкусного дим-сама и, может быть, пойду перекушу с друзьями, посмотрю снукер по телевизору и расслаблюсь. Завтра у меня кое-какие съёмки для TikTok. В Китае всем нравится TikTok, так что завтра мне придется что-то для них записать», — приводит слова О'Салливана сайт турнира.
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