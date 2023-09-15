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Глава UWW — о допуске россиян и белорусов: мы стараемся не быть подверженными политике

Глава UWW — о допуске россиян и белорусов: мы стараемся не быть подверженными политике
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Президент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович высказался о допуске российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира. По его словам, организация стремится не подвергаться политике, чтобы могли принимать участие сильнейшие атлеты.

«‎Для нашего вида спорта очень важно, чтобы соревновались сильнейшие атлеты. Конечно, это не простой процесс, учитывая события, которые сейчас происходят на политической сцене. Но мы стараемся не быть подверженными политике настолько, насколько можем»‎, — сказал Лалович «Матч ТВ».

Чемпионат мира по борьбе пройдёт в Белграде (Сербия) во второй раз подряд, с 16 по 24 сентября. Ранее UWW допустил к участию российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. От России примут участие 11 борцов. Турнир станет отборочным этапом к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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