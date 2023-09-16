Фрейзер-Прайс заявила, что ОИ в Париже будут последними в её карьере
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 10 золотых медалей летних чемпионатов мира ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс заявила, что Олимпийские игры-2024 в Париже станут последними для неё.
«Я держу в голове мысли об Играх Париже. Пятые и последние для меня», — написала спортсменка в одной из социальных сетей.
36-летняя Фрейзер-Прайс в этом году выиграла две медали на чемпионате мира в Будапеште — бронзовую на дистанции 100 м и серебряную в эстафете 4х100 м. По ходу турнира она получила мышечную травму.
Обследование в больнице показало, что повреждение несерьёзное и восстановление должно пройти без каких-либо осложнений.
Для участия в ОИ-2024 Фрейзер-Прайс предстоит пройти отбор в состав сборной Ямайки.
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