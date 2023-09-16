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Главный тренер пляжного ЦСКА Сергей Белоусов на этой неделе перенёс инфаркт

Главный тренер пляжного ЦСКА Сергей Белоусов на этой неделе перенёс инфаркт
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Пресс-служба пляжного ФК ЦСКА сообщила, что главный тренер команды Сергей Белоусов на этой неделе перенёс инфаркт.

«На данный момент состояние Сергея Викторовича стабильно, он пробудет в лечебном учреждении не менее 10 дней. 56-летний специалист не сможет присутствовать на матчах Кубка России — 2023 в Анапе. Исполняющим обязанности главного тренера КПФ ЦСКА назначен Михаил Семëнов. Желаем Сергею Викторовичу скорейшего выздоровления, а Михаилу Владимировичу успехов в новой роли!» — говорится в заявлении клуба.

Напомним, сегодня, 16 сентября, в Анапе пройдут шесть матчей 3-го тура первой групповой стадии Кубка России — 2023. Свой первый официальный матч в рамках этих соревнований ЦСКА проведёт 18 сентября. Ранее армейцы в товарищеской встрече разгромили «Центральный парк» со счётом 8:2.

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