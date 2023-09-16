Двукратный чемпион мира и Европы по борьбе Азизли: допуск россиян — объективное решение

Двукратный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, один из лидеров сборной Азербайджана Эльданиз Азизли прокомментировал решение о допуске спортсменов из России на чемпионат мира по борьбе, проходящий в Белграде с 16 по 24 сентября.

«Если рассматривать вопрос со спортивной точки зрения, то, думаю, что это объективное решение. Я хорошо понимаю, что пережили за минувший период те, кто занимается там спортом, борьбой. Конечно, я не поддерживаю политику, которую ведут эти страны. Но смешивать спорт и политику неправильно. Что касается конкуренции, то тех, кто рассчитывает стать чемпионом мира, не должно беспокоить участие в турнире российских борцов. Как они готовились раньше, так должны готовиться и сейчас», — цитирует Азизли Azerisport.

Напомним, UWW приняла решение о допуске российских и белорусских борцов на чемпионат мира в нейтральном статусе.