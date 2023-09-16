Люка Брессель встретится с Ронни О'Салливаном в финале Shanghai Masters

Действующий чемпион мира по снукеру бельгиец Люка Брессель вышел в финал турнира Shanghai Masters, проходящего с 11 по 17 сентября. В полуфинале Брессель обыграл австралийца Нила Робертсона со счётом 10:7.

В финале соперником бельгийского профессионала станет легендарный Ронни О'Салливан. Для него это будет четвёртый финал турнира в Шанхае подряд, в предыдущих трёх он неизменно одерживал победу. Предыдущая встреча этих спортсменов состоялась на чемпионате мира по снукеру 2023 года в Шеффилде (Англия). Тогда в полуфинале Брессель обыграл О'Салливана 13:10 и затем стал победителем турнира.

Напомним, в Shanghai Masters приняли участие 24 игрока. Призовой фонд турнира составляет £ 825 тыс., а победитель получит £ 210 тысяч.