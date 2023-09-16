Чемпион Европы — о допуске российских борцов на ЧМ: добро пожаловать

Чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира в весовой категории до 77 кг Санан Сулейманов ответил на вопрос о конкуренции, которую создают российские атлеты, допущенные к участию в чемпионате мира по борьбе, проходящем в Белграде.

«Пусть приходят. Добро пожаловать. Российского конкурента в моём весе, Адлета Тюлюбаева, я победил в апреле этого года в Лиге Ивана Поддубного в Казахстане. Но если я его одолел однажды, это не означает, что он слабее меня. Это достаточно серьёзный соперник. Как я уже говорил, конкуренция в нашей весовой категории высока, поэтому нет большой разницы, выступает в ней россиянин или нет. Большинство соперников и так достойны друг друга. Но, конечно, определённое влияние это возымеет. Неправильно говорить, что их возвращение не влияет на нас. В других весах у них также много спортсменов, борющихся за медали и чемпионство. Конечно, они повысят конкуренцию. Просто спортсмену, желающему стать чемпионом мира, не стоит об этом думать», — приводит слова Сулейманова Azerisport.

Напомним, чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. На него спортсмены из России и Беларуси допущены в нейтральном статусе.