Бресель: я гораздо более атакующий игрок, чем О'Салливан

Действующий чемпион мира по снукеру бельгиец Люка Бресель прокомментировал победу над австралийцем Нилом Робертсоном в полуфинале Shanghai Masters (10:7) и высказался о предстоящем финале с англичанином Ронни О'Салливаном, который будет защищать титул.

«Это была тяжёлая игра, но я рад оказаться в финале. Матч с Ронни будет сложным, он не проигрывал здесь уже семь лет, поэтому это будет большой вызов для меня.

Думаю, что я гораздо более атакующий игрок, чем Ронни, и вообще, я считаю себя самым атакующим игроком в туре. Выбор ударов Ронни немного отличается от моего, он не всегда идёт в атаку, я же делаю это гораздо чаще. В контроле он лучший, поэтому, если я упущу свои шансы, он легко выиграет. Если буду хорошо играть, то у меня будет шанс победить.

Я всегда хочу побеждать. Неважно, против кого я играю. Думаю, что моей целью было выйти как минимум в полуфинал. Теперь, когда я уже в финале, я смотрю на это по-другому. Речь идёт скорее о хорошей игре и развлечении, чем о победе. Таким всегда было моё мышление, даже когда я играл с Селби в финале чемпионата мира. Я стараюсь развлекаться, играть быстро и хорошо. Завтра я попробую то же самое», — приводит слова Бреселя сайт соревнований.