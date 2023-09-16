Результаты игрового дня женской Суперлиги

16 сентября в розыгрыше гандбольной OLIMPBET Суперлиги среди женщин сезона-2023/24 состоялось три матча.

В Волгограде местное «Динамо-Синара» уступило тольяттинской «Ладе» со счётом 29:31. Это третья победа подряд для команды из Тольятти и первое поражение волжанок. «Луч» из Москвы уступил «Черноморочке» 26:29. Для команды из Новороссийска это первая победа в чемпионате, москвички побед в этом розыгрыше пока не одерживали. Второй раз подряд побеждает «Кубань». Командой из Краснодара обыграна звенигородская «Звезда», счёт встречи 36:34.

17 сентября состоится ещё две встречи. В столице Удмуртии «Университет Ижевск» примет «Ростов-Дон», в Майкоп к «АГУ-Адыиф» приезжает действующий чемпион московский ЦСКА.