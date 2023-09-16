Карстен Вархольм уступил на финише в финале Бриллиантовой лиги
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На проходящем 16-17 сентября финале Бриллиантовой лиги в Юджине (США) состоялся мужской забег на 400 м с барьерами. Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира на дистанции 400 метров с барьерами, двукратный чемпион Европы норвежец Карстен Вархольм уступил на финише, заняв в итоге второе место с результатом 46,53.
Победителем забега стал олимпийский чемпион американец Рай Бенджамин. Он завершил дистанцию с 46,39. Это время стало рекордом Бриллиантовой лиги и лучшим результатом сезона в мире.
Рай Бенджамин опережает Вархольма второй раз в своей карьере. Примечательно, что обе победы были одержаны на «Хейвард-филд» в Юджине. Тем не менее общий счёт личных встреч между норвежцем и американцем 4-2 в пользу первого.
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