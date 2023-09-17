Умер автор песни «Трус не играет в хоккей», муж Пахмутовой Николай Добронравов

На 95-м году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов, об этом сообщил в своем Telegram-канале певец Николай Басков. По сообщениям различных СМИ, муж Александры Пахмутовой скончался после длительной и тяжёлой болезни.

Напомним, за свою карьеру Александра Пахмутова написала около 400 песен, преимущественно на стихи своего супруга. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. В 1950 году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР, в 1970-м был принят в Союз писателей СССР. В 2020 году Добронравов с супругой перенесли коронавирус.