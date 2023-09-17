Россиянин Абдулла Курбанов сразится с американцем Пэррисом за бронзу ЧМ-2023

21-летний российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов пробился в бронзовый поединок чемпионата мира – 2023. За награду он сразится c американцем Мэйсоном Пэррисом. В случае победы он не только получит бронзу, но и олимпийскую лицензию. В другом бронзовом поединке встретятся Даниэль Лигети (Венгрия) и Таха Акгюль (Турция).

Отметим, что в случае поражения Курбанову предстоит схватка за лицензию с проигравшим в паре Лигети/Акгюль.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир допустили представителей России и Беларуси. Однако в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.