«Стрела» обыграла «Красный Яр» и выиграла свой первый в истории Кубок России
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Сегодня, 17 сентября, состоялся финал PARI Кубка России по регби. В решающем матче встречались «Стрела» (Казань) и «Красный Яр» (Красноярск). Игра прошла в Москве на «ВТБ-Арене», в качестве главного арбитра на ней работал Алексей Лебедев. Со счётом 23:12 победу одержала «Стрела»
На перерыв команды ушли со счётом 8:7 в пользу казанского клуба.
Это первая победа «Стрелы» в этом турнире. Напомним, рекордсменом по количеству побед в Кубке России является «Красный Яр» (10 титулов), а в 2022 году турнир выиграл «Енисей-СТМ» (9 титулов).
После четырёх сыгранных матчей сезона-2023/2024 в чемпионате России лидирует «Енисей-СТМ» (20 очков), столько же — у «Стрелы», а «Красный Яр» расположился на третьем месте в турнирной таблице с 17 очками.
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