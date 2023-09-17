Олимпийский чемпион Угуев потерпел сенсационное поражение в четвертьфинале ЧМ-2023
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Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец Заур Угуев потерпел сенсационное поражение в четвертьфинале чемпионата мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия).
Угуев, выступающий в весовой категории до 57 кг, в поединке с бронзовым призёром ЧМ-2022 сербом Стеваном Мичичем проиграл на последних секундах со счётом 7:9.
Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.
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