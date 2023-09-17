Российский борец Сидаков с рассечённой бровью пробился в полуфинал чемпионата мира — 2023

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, пробился в полуфинал чемпионата мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия).
В четвертьфинальном раунде Сидаков со счётом 6:4 одолел бывшего россиянина Хетика Цаболова, который в данный момент представляют сборную Сербии. Отметим, что по ходу схватки россиянин рассёк себе бровь.
За выход в финал ЧМ-2023 Сидаков сразится с представителем Азербайджана Тураном Байрамовым.
Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.
- 17 сентября 2023
-
18:06
-
18:01
-
17:28
-
17:02
-
16:43
-
16:04
-
14:15
-
13:39
-
13:26
-
12:24
-
11:55
-
10:08
-
09:43
-
09:25
-
09:00
-
08:19
-
04:52
-
02:43
-
00:55
-
00:29
- 16 сентября 2023
-
23:28
-
22:24
-
20:46
-
20:01
-
19:39
-
18:51
-
18:29
-
18:04
-
16:49
-
14:02
-
11:37
-
09:10
-
04:51
-
00:01
- 15 сентября 2023
-
21:28