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Российский борец Сидаков с рассечённой бровью пробился в полуфинал чемпионата мира — 2023

Российский борец Сидаков с рассечённой бровью пробился в полуфинал чемпионата мира — 2023
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Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, пробился в полуфинал чемпионата мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия).

В четвертьфинальном раунде Сидаков со счётом 6:4 одолел бывшего россиянина Хетика Цаболова, который в данный момент представляют сборную Сербии. Отметим, что по ходу схватки россиянин рассёк себе бровь.

За выход в финал ЧМ-2023 Сидаков сразится с представителем Азербайджана Тураном Байрамовым.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.

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