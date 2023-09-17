Состоялась жеребьёвка второй групповой стадии Olimpbet Кубка России по пляжному футболу

В воскресенье, 17 сентября, в Анапе прошла жеребьёвка второго группового этапа Olimpbet Кубка России — 2023 по пляжному футбола. По результатам жребия 16 участников были распределены по четырём квартетам, восемь команд пробились во второй раунд из первого группового этапа, ещё восемь начнут борьбу за трофей с данной стадии.
Состав групп A, B, C и D выглядит следующим образом:
Группа А
«Кристалл», «Спутник», «Детонатор», «Пантеры»
Группа В
«Лекс», «Спартак», «Инкомстрой», «Центральный парк»
Группа С
«Крылья Советов», «Саратов», «Звезда», «Кронштадт-Променад»
Группа D
«Локомотив», «ЦСКА», «Строгино», «Краснодар-ЮМР»
Отметим, что команды группы D ранее принимали участие в Суперлиге чемпионата России — 2023.
Вторая групповая стадия стартует 18 сентября на стадионе Центрального пляжа в Анапе.
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