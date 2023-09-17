Состоялась жеребьёвка второй групповой стадии Olimpbet Кубка России по пляжному футболу

В воскресенье, 17 сентября, в Анапе прошла жеребьёвка второго группового этапа Olimpbet Кубка России — 2023 по пляжному футбола. По результатам жребия 16 участников были распределены по четырём квартетам, восемь команд пробились во второй раунд из первого группового этапа, ещё восемь начнут борьбу за трофей с данной стадии.

Состав групп A, B, C и D выглядит следующим образом:

Группа А

«Кристалл», «Спутник», «Детонатор», «Пантеры»

Группа В

«Лекс», «Спартак», «Инкомстрой», «Центральный парк»

Группа С

«Крылья Советов», «Саратов», «Звезда», «Кронштадт-Променад»

Группа D

«Локомотив», «ЦСКА», «Строгино», «Краснодар-ЮМР»

Отметим, что команды группы D ранее принимали участие в Суперлиге чемпионата России — 2023.

Вторая групповая стадия стартует 18 сентября на стадионе Центрального пляжа в Анапе.