Заурбек Сидаков вышел в финал чемпионата мира по борьбе

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России борец вольного стиля Заурбек Сидаков вышел в финал чемпионата мира по борьбе.

Сидаков победил азербайджанца Турана Байрамова со счётом 5:1 в полуфинале чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 74 кг. В финале россиянин встретится с Карлом Дейком из США.

Кроме того, после этой победы Заурбек Сидаков принёс для России первую лицензию на Олимпийские игры в Париже. Однако Международный олимпийский комитет на данный момент не огласил регламент участия российских спортсменов. Таким образом, пока что эту лицензию можно признать только по спортивному принципу.

Напомним, чемпионат мира по борьбе проходит с 16 по 24 сентября в Белграде во второй раз подряд.