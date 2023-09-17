Английский игрок в снукер и семикратный чемпион мира в этом виде спорта Ронни О`Салливан стал победителем «Мастерса» в Шанхае (Китай). В финале турнира спортсмен одолел действующего чемпиона мира из Бельгии Люку Бреселя со счётом 11:9, по ходу матча записав на свой счёт два сенчури и три полусотни.

Для О`Салливана это пятая победа на «Мастерсе» в Шанхае в карьере: ранее он становился чемпионом турнира в 2009, 2017, 2018 и 2019 годах. Отметим, что за победу в Китае спортсмен получит £ 210 тыс. призовых.

Ронни О`Салливан остаётся лидером международного рейтинга снукеристов в сезоне-2023/2024. Люка Бресель занимает в нём вторую строчку, на третьем месте — представитель Северной Ирландии Марк Аллен.