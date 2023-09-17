Пелагея открывала матч, игроки «Стрелы» бурно праздновали. Лучшие фото финала Кубка России
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17 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в финальном матче Кубка России по регби «Стрела» одержала победу над «Красным Яром». Встреча завершилась со счётом 23:12. Игру обслуживал Алексей Лебедев в качестве главного арбитра.
Это первая победа «Стрелы» в этом турнире. Напомним, рекордсменом по количеству побед в Кубке России является «Красный Яр» (10 титулов), а в 2022 году турнир выиграл «Енисей-СТМ» (9 титулов).
Лучшие кадры с финала Кубка России по регби — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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