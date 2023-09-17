Россиянин Магомедов уступил американцу Оруджеву в финале ЧМ по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов уступил американцу Виталию Оруджеву в финале чемпионата мира по вольной борьбе. Спортсмены боролись за победу в весовой категории до 61 кг. Россиянин уступил в решающей схватке со счётом 9:10.
Чемпионат мира по вольной борьбе. Вес до 61 кг
1. Виталий Оруджев (США).
2. Абасгаджи Магомедов (Россия).
3. Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан) и Шота Партенадзе (Грузия).
Отметим, что это первая медаль, завоёванная российскими борцами на текущем чемпионате мира. Турнир проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября 2023 года.
Всего на соревнованиях будет разыграно 90 квот для участия в летних Олимпийских играх в Париже (Франция) в 2024 году. Их получат по пять спортсменов в 18 олимпийских весовых категориях по всем трём видам борьбы.
- 17 сентября 2023
-
19:50
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:06
-
18:01
-
17:28
-
17:02
-
16:43
-
16:04
-
14:15
-
13:39
-
13:26
-
12:24
-
11:55
-
10:08
-
09:43
-
09:25
-
09:00
-
08:19
-
04:52
-
02:43
-
00:55
-
00:29
- 16 сентября 2023
-
23:28
-
22:24
-
20:46
-
20:01
-
19:39
-
18:51
-
18:29
-
18:04
-
16:49
-
14:02
-
11:37