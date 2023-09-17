Россиянин Курбанов проиграл схватку за бронзу ЧМ по вольной борьбе американцу Пэррису
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Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов проиграл схватку за бронзу чемпионата мира по вольной борьбе, в которой он боролся в весовой категории до 125 кг с американцем Мэйсоном Пэррисом. Их поединок завершился со счётом 2:12.
Далее Курбанову предстоит побороться за олимпийскую лицензию с венгерским спортсменом Даниэлем Лигети, также проигравшим свой матч за бронзу чемпионата мира.
Отметим, что всего на соревнованиях будет разыграно 90 квот для участия в летних Олимпийских играх в Париже (Франция) в 2024 году. Их получат по пять спортсменов в 18 олимпийских весовых категориях по всем трём видам борьбы.
Чемпионат мира по вольным видам спорта проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября 2023 года.
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