Россиянин Курбанов проиграл схватку за бронзу ЧМ по вольной борьбе американцу Пэррису

Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов проиграл схватку за бронзу чемпионата мира по вольной борьбе, в которой он боролся в весовой категории до 125 кг с американцем Мэйсоном Пэррисом. Их поединок завершился со счётом 2:12.

Далее Курбанову предстоит побороться за олимпийскую лицензию с венгерским спортсменом Даниэлем Лигети, также проигравшим свой матч за бронзу чемпионата мира.

Отметим, что всего на соревнованиях будет разыграно 90 квот для участия в летних Олимпийских играх в Париже (Франция) в 2024 году. Их получат по пять спортсменов в 18 олимпийских весовых категориях по всем трём видам борьбы.

Чемпионат мира по вольным видам спорта проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября 2023 года.