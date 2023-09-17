Россиянин Курбанов завоевал олимпийскую лицензию в весе до 125 кг на ЧМ по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал олимпийскую лицензию в весе до 125 кг на чемпионате мира по вольной борьбе, проходящем в Белграде (Сербия). Спортсмен боролся за квалификацию на летние Олимпийские игры в Париже (Франция), которые пройдут в 2024 году, с венгром Даниэлем Лигети. Их поединок завершился со счётом 8:3.

Ранее сегодня, 17 сентября, спортсмен проиграл американцу Мэйсону Пэррису поединок за бронзовую медаль чемпионата мира, которая бы сразу гарантировала Курбанову олимпийскую лицензию. В поединке с Лигети россиянин вырвал последнюю, пятую путёвку на Олимпиаду в своей весовой категории.

Чемпионат мира по вольной борьбе проходит с 16 по 24 сентября. Сейчас в активе российских спортсменов одна серебряная медаль, завоёванная Абасгаджи Магомедовым.