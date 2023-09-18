Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги
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Шведский прыгун с шестом, олимпийский чемпион 2020 года и многократный чемпион мира Арман Дюплантис установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). В финале соревнований спортсмен прыгнул на высоту 6,23 метра, превзойдя предыдущий рекорд на 0,02 метра.
Отметим, что Дюплантис побил свой же мировой рекорд, установленный на чемпионате мира в июле 2022 года, который также проходил в Юджине. Тогда шведский спортсмен прыгнул на 6,21 метра. В феврале 2023 года Арман Дюплантис в помещении брал высоту 6,22 метра.
В карьере 23-летнего шведского легкоатлета это седьмой мировой рекорд. Начиная с 2020 года Арман Дюплантис в одиночку повышает планку мировых рекордов, превосходя собственные достижения.
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