Английский снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан прокомментировал свою победу на «Мастерсе» в Шанхае. В финале турнира спортсмен обыграл действующего чемпиона мира бельгийца Люку Бреселя.
«Я очень устал. Ментально я понимал, что план А уже не работает: доминировать и увеличивать разрыв в счёте. План Б заключался в том, чтобы сохранять фокус и эмоции под контролем. Я старался не потерять контроль из-за разочарования. Это был один из таких турниров. Я играл немного ниже своего уровня, но какие-то моменты получались хорошо, когда это было необходимо. Я не играл на автопилоте, всё было не очень просто от начала и до конца.
Когда ты находишься в выгодном положении и хорошо бьёшь, всё кажется простым. Такое чувство, что ты можешь сделать всё, что захочешь. Но, когда это не так, ты боишься просто подойти к столу. Это пугает. В одни дни снукер может быть очень сложным, в другие — невероятно лёгким. У меня прошло два или три года без ощущения, что я мог бы упустить удар. Я летел. Было несколько ударов, которые я упустил, но я улыбался внутри.
Не удивлён, что Люка справился так хорошо, как он это показал. Он не был неожиданным чемпионом мира. У него удивительный талант в этой игре. Шоу, которое он устроил в Шеффилде, было невероятным. Он значительно спрогрессировал как снукерист, его игра значительно улучшилась. С ним сюда приехала его девушка, и, кажется, они отлично проводят время. Я бы хотел быть на этом этапе его карьеры. Он молодой человек, у которого впереди ещё много лет в спорте», — приводит слова спортсмена издание WST.TV.
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