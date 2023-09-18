«Они хотели показать, что Россия и Украина вместе». Ольга Харлан — о скандале на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан вспомнила поединок против россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

«Я думаю, они хотели использовать рукопожатие как знак мира, что спорт вне политики и всё в этом роде. Для них было очень важно сделать фото и видео, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Но всё пошло не по их плану, потому что я даже не рассматривала другие варианты. Никто не может заставить меня.

Я была готова соревноваться, предлагала действовать в соответствии с COVID-протоколом, я хотела это сделать. Сказала ей, что не буду жать руку: ничего плохого не было сказано, все было очень профессионально и прямо. Я знала, что момент рукопожатия настанет, поэтому, конечно, подготовилась, но я не могла подготовиться к её реакции и всему, что последовало.

Я видела рефери моего боя, и он был белый, как простыня, чуть не плакал. В тот момент я поняла, что должно произойти. Я умоляла его не делать этого, но знала, что это не его решение. Он бы этого не делал, если бы он сам решал. Этой чёрной карточкой они уничтожили всех: арбитра, меня, мою федерацию, мою страну, всё.

МОК и национальные федерации должны уделить полное внимание надлежащей проверке нейтралитета. Эти спортсмены совсем не жертвы. Конечно, их страна подтолкнула их сказать, что это несправедливо по отношению к ним, что в ситуации, когда меня прямо спровоцировали, я плохой человек. Но они живут с закрытыми глазами. Надеюсь, что случившееся со мной что-то изменит в мировом спорте», — приводит слова Харлан The Guardian.