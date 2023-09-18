Россия получит по три места на этапах Кубка мира по спортивной гимнастике в 2024 году

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение о предоставлении России по три места в мужских и женских соревнованиях на Кубке мира по гимнастике в 2024 году.
«FIG выделила России по три мужских и женских места на этапы Кубка мира весной в нейтральном статусе. Это произошло на последнем совещании исполкома федерации. Они сказали, что в случае попадания в призёры будет получена путёвка на Олимпийские игры. Когда мы спросили про нейтральный статус, нам ответили, что дадут разъяснения в ближайшие недели. Прошло два месяца — ждём до сих пор», — приводит слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко «Матч ТВ».
Этапы Кубка мира, согласно официальному сайту Международной федерации гимнастики, являются отборочными соревнованиями к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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