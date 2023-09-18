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Чемпионат мира по борьбе-2023. Итоги соревновательного дня 17 сентября

На чемпионате мира по борьбе в Белграде начинается новый соревновательный день, «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предыдущего.

17 сентября

До 61 кг. 1. Виталий Оруджев (США). 2. Абасгаджи Магомедов (Россия). 3. Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан) и Шота Партенадзе (Грузия).

До 70 кг. 1. Зейн Резерфорд (США). 2. Амирмохаммад Язданичерати (Иран). 3. Рамазан Рамазанов (Болгария) и Арман Андреасян (Армения).

Россиянин Евгений Жербаев уступил в первой схватке.

До 86 кг. 1. Дэвид Тэйлор (США). 2. Хассан Язданишерати (Иран). 3. Майлс Амине (Сан-Марино) и Азамат Даулетбеков (Казахстан).

Россиянин Арслан Багаев остался без медали и лицензии.

До 125 кг. 1. Амир Заре (Иран). 2. Гено Петриашвили (Грузия). 3. Таха Акгюль (Турция) и Мэйсор Пэррис (США).

Абдулла Курбанов (Россия) уступил в схватке за бронзу, однако выиграл схватку за пятое место — и завоевал олимпийскую лицензию.