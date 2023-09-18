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UWW рекомендовало россиянам и украинцам не пожимать руки на ЧМ по борьбе

UWW рекомендовало россиянам и украинцам не пожимать руки на ЧМ по борьбе
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Руководство Объединенного мира борьбы (UWW) выступило с рекомендацией для российских и украинских спортсменов не пожимать друг другу руки на чемпионате мира по борьбе, проходящем в Белграде.

«Руководство Объединенного мира борьбы рекомендовало российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира во избежание инцидентов, если один из соперников откажется. Также российские судьи не могут быть назначены на схватки украинских борцов, а украинские судьи — на схватки с участием россиян», — цитирует представителя UWW «Матч ТВ».

Напомним, в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 61 кг украинский борец вольного стиля Валентин Блесецкий, потерпевший поражение от россиянина Абасгаджи Магомедова, отказался пожать руку российскому спортсмену.

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