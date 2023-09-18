Гандболистки ЦСКА на выезде обыграли АГУ-«Адыиф» в 3-м туре женской Суперлиги

17 сентября в Майкопе состоялся матч 3-го тура женской гандбольной Суперлиги сезона-2023/2024. Местный клуб АГУ-«Адыиф» принимал московский ЦСКА. Красно-синие одержали победу со счётом 36:24 (17:12).

Самой результативной в составе ЦСКА стала Юлия Козаченко, реализовавшая восемь из 10 бросков и признанная лучшим игроком матча. По пять раз отличились Альбина Мурзалиева и Наталья Чигиринова, четыре раза — Анастасия Кулак.

В составе клуба АГУ-«Адыиф» шесть из десяти бросков реализовала Алиса Дворцевая, по четыре забитых мяча у Анастасии Селиверстовой, Виктории Коваленко и Ирины Бондаренко.

Это третья победа в трёх турах для ЦСКА на старте сезона. Красно-синие набрали столько же очков, сколько и «Ростов-Дон», «Астраханочка» и «Лада Тольятти», которые лидируют в турнирной таблице.