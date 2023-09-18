Ближайшим международным стартом российских скейтбордистов может стать ЧМ в Шардже

Первым международным стартом для российских скейтбордистов после снятия запрета на участие в международных соревнованиях может стать чемпионат мира 2024 года, который пройдёт в Шардже (ОАЭ). Об этом рассказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

«На Олимпиаду в Париже нам уже не отобраться. Только если будет исключительное решение, например, добавят дополнительную квоту для нейтральных спортсменов. И говорить, что мы счастливы от таких форм допуска к соревнованиям, — преждевременно. Хочется также сказать, что сейчас нам важно действовать в кооперации с другими нашими федерациями по видам спорта, Минспортом и Олимпийским комитетом России, обмениваться опытом в текущих условиях», — заявил глава федерации ТАСС.

«Ближайшим соревнованием, на котором мы сможем выступить, может стать чемпионат мира в Шардже в январе-феврале 2024 года. Он отборочный, но мы уже не успеем набрать квалификационных баллов. Пропустив одно-два соревнования, догнать остальных не получится. Здесь надо понимать, что мы пропустили больше, и это отставание нам не догнать», — добавил Вдовин.

Напомним, 14 сентября решением исполкома World Skate российские и белорусские спортсмены были допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.