Ингебригтсен рассказал, почему вышел на забег на 3000 м в солнцезащитных очках

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен, которому не хватило шести секунд до мирового рекорда в забеге на 1 милю в рамках 14-го этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), прокомментировал возможность установления рекорда мира в беге на 3000 м (атлет установил рекорд Европы) и рассказал, почему вышел на эту дистанцию в солнцезащитных очках.
«Я фанат быстрого бега, делаю всё, что в моих силах, и в то же время борюсь за победу. Всегда есть что-то, что может пойти лучше. Мне нравится усердно работать, но я чувствую, что это немного тяжелее, чем я мечтал. К финишу я немного расслабляюсь.
Я бегаю с головой, верно. Когда есть что-то, что меня немного раздражает или беспокоит, я принимаю это во внимание на следующий день. Вчера (16 сентября, в день забега на 1 милю. — Прим. «Чемпионата») было довольно сильное солнце.
Легко кайфовать от себя, когда выигрываешь. Нет, от шутки к серьёзному: я считаю, что соревноваться – это невероятно весело. Тело работает так хорошо, хотя мне предстоит долгий путь и смена часовых поясов, что немного усложняет задачу», — приводит слова Ингебригтсена NRK.
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