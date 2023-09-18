Анастасия Сидельникова встретится с украинкой Юлией Ткач в 1/8 финала ЧМ по борьбе

На проходящем в Белграде чемпионате мира по борьбе продолжают выступать российские спортсмены. В квалификационной схватке в весовой категории до 59 кг россиянка Анастасия Сидельникова победила Ивану Радивоевич из Сербии со счётом 10:0. Соперницей Сидельниковой по 1/8 финала станет украинка Юлия Ткач.

Ещё одна встреча с участием спортсменов России и Украины состоится в 1/8 финала в весовой категории до 55 кг. Россиянка Екатерина Полещук сойдётся с украинкой Марией Винник.

В весовой категории до 57 кг россиянин Завур Угуев в утешительном поединке победил Гуломджона Абдуллаева (Узбекистан) и вечером поборется за бронзу с Зелимханом Абакаровым (Албания). В весовой категории до 65 кг россиянин Шамиль Мамедов прошёл в квалификации Икромжона Хаджимуродова (Кыргызстан), одержав досрочную победу со счётом 15:3.