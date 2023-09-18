Рекордсменка мира в беге на 5000 м Цегай: очень злилась, что не привезла две медали с ЧМ

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года и двукратная чемпионка мира, легкоатлетка из Эфиопии Гудаф Цегай прокомментировала установление нового мирового рекорда в беге на 5000 метров. На 14-м этапе Бриллиантовой лиги в Юджине она показала результат 14 минут 00,21 секунды.
«Я очень злилась из-за того, что не привезла две медали с чемпионата мира, но благодаря нашим тренировкам я знала, что у меня есть большой потенциал, чтобы чего-то добиться со своей физической формой. Несмотря на то, что условия [в Юджине] были неидеальными, я думала, что смогу это сделать», — приводит слова Цегай официальный сайт World Athletics.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал кенийке Фаит Кипьегон, показавший результат 14.05,20 в забеге на 5000 метров на четвёртом этапе Бриллиантовой лиги в Париже (Франция) летом этого года.
На чемпионате мира — 2023 в Будапеште Цегай выиграла золотую медаль на дистанции 10000 м.
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