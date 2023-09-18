Дюплантис: до предела ещё далеко, сейчас наслаждаюсь моментом

Олимпийский чемпион 2020 года и многократный чемпион мира, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис прокомментировал установление мирового рекорда на 14-м этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Легкоатлет прыгнул на высоту 6,23 метра.

«До предела ещё далеко, и я надеюсь, что смогу продолжать хорошо прыгать и прыгать выше, чем сегодня. Но сейчас я ни о чём не думаю, кроме как наслаждаюсь этим моментом и тем, что я только что сделал», — приводит слова Дюплантиса официальный сайт World Athletics.

Предыдущий мировой рекорд также принадлежал шведу: летом 2022 года на чемпионате мира в Юджине Дюплантис взял высоту 6,21 м. В феврале 2023 года в помещении спортсмен прыгнул на 6,22 м.

Рекорд, установленный на финальном, 14-м этапе Бриллиантовой лиги, стал седьмым мировым рекордом в карьере Дюплантиса.