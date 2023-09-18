Дюплантис: до предела ещё далеко, сейчас наслаждаюсь моментом

Олимпийский чемпион 2020 года и многократный чемпион мира, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис прокомментировал установление мирового рекорда на 14-м этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Легкоатлет прыгнул на высоту 6,23 метра.
«До предела ещё далеко, и я надеюсь, что смогу продолжать хорошо прыгать и прыгать выше, чем сегодня. Но сейчас я ни о чём не думаю, кроме как наслаждаюсь этим моментом и тем, что я только что сделал», — приводит слова Дюплантиса официальный сайт World Athletics.
Предыдущий мировой рекорд также принадлежал шведу: летом 2022 года на чемпионате мира в Юджине Дюплантис взял высоту 6,21 м. В феврале 2023 года в помещении спортсмен прыгнул на 6,22 м.
Рекорд, установленный на финальном, 14-м этапе Бриллиантовой лиги, стал седьмым мировым рекордом в карьере Дюплантиса.
- 18 сентября 2023
-
13:56
-
13:41
-
13:00
-
12:53
-
11:31
-
11:15
-
10:58
-
10:41
-
10:38
-
10:17
-
10:16
-
10:03
-
09:50
-
07:01
-
00:53
-
00:08
-
00:01
- 17 сентября 2023
-
23:46
-
23:12
-
22:45
-
21:48
-
21:39
-
21:19
-
19:50
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:06
-
18:01
-
17:28
-
17:02
-
16:43
-
16:04
-
14:15
-
13:39