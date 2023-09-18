Украинка Ткач победила Сидельникову в 1/8 ЧМ и не пожала руку российской спортсменке
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На чемпионате мира по борьбе, проходящем в Белграде, состоялся 1/8 финала в весовой категории до 59 кг. Россиянка Анастасия Сидельникова уступила украинке Юлии Ткач со счётом 4:5. Традиционное рукопожатие в конце встречи не состоялось. Ранее стало известно о рекомендациях UWW в отношении рукопожатий между российскими и украинскими спортсменами.
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В весовой категории до 65 кг россиянин Шамиль Мамедов досрочно победил Ибрагима Гузана из Йемена и вышел в 1/8 финала. В весе до 97 кг Абдулрашид Садулаев вышел в 1/8 финала, одолев представителя ЮАР Николаса Де Ланже со счётом 7:0. Его следующий соперник — экс-россиянин Владислав Байцаев, представляющий Венгрию.
Напомним, чемпионат мира по борьбе проходит в Сербии с 16 по 24 сентября 2023 года.
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