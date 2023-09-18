Сборная России по самбо примет участие в Кубке мира в Сербии

Российские спортсмены примут участие в Кубке мира по самбо. Он пройдёт в Нови-Саде (Сербия) с 23 по 24 сентября. Соревнования по спортивному и боевому самбо пройдут в 21 весовой категории. Спортсмены из России выступят на турнире в статусе нейтральных атлетов.
Всего на Кубке выступят спортсмены из 13 стран и команда беженцев. Примечательно, что помимо россиян в нейтральном статусе выступят самбисты из Франции. Кубок мира является последней возможностью проверки сил накануне чемпионата мира по самбо, который пройдёт в этом году в Ереване.
По утверждению организаторов, в их планах сделать проведение Кубков мира ежегодным на всех континентах. «Это позволит самбистам со всех уголков земного шара получить необходимый опыт, повысить уровень профессионального мастерства и подойти к участию в главном турнире года в календаре FIAS, находясь в оптимальной форме», — заявил ТАСС президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.
- 18 сентября 2023
-
15:38
-
15:19
-
14:51
-
14:42
-
14:34
-
13:56
-
13:41
-
13:00
-
12:53
-
11:31
-
11:15
-
10:58
-
10:41
-
10:38
-
10:17
-
10:16
-
10:03
-
09:50
-
07:01
-
00:53
-
00:08
-
00:01
- 17 сентября 2023
-
23:46
-
23:12
-
22:45
-
21:48
-
21:39
-
21:19
-
19:50
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:06
-
18:01
-
17:28