Сборная России по самбо примет участие в Кубке мира в Сербии

Российские спортсмены примут участие в Кубке мира по самбо. Он пройдёт в Нови-Саде (Сербия) с 23 по 24 сентября. Соревнования по спортивному и боевому самбо пройдут в 21 весовой категории. Спортсмены из России выступят на турнире в статусе нейтральных атлетов.

Всего на Кубке выступят спортсмены из 13 стран и команда беженцев. Примечательно, что помимо россиян в нейтральном статусе выступят самбисты из Франции. Кубок мира является последней возможностью проверки сил накануне чемпионата мира по самбо, который пройдёт в этом году в Ереване.

По утверждению организаторов, в их планах сделать проведение Кубков мира ежегодным на всех континентах. «Это позволит самбистам со всех уголков земного шара получить необходимый опыт, повысить уровень профессионального мастерства и подойти к участию в главном турнире года в календаре FIAS, находясь в оптимальной форме», — заявил ТАСС президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.