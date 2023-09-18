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Шамиль Мамедов вышел в четвертьфинал ЧМ по борьбе

Шамиль Мамедов вышел в четвертьфинал ЧМ по борьбе
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Чемпион мира среди юниоров 2021 года, чемпион России-2023 борец вольного стиля Шамиль Мамедов стал четвертьфиналистом чемпионата мира по борьбе, проходящего в столице Сербии Белграде. В 1/8 финала в весовой категории до 65 кг Мамедов оказался сильнее аргентинца Аугустина Дестрибатса со счетом 10:1.

Ранее в весовой категории до 55 кг у женщин россиянка Екатерина Полещук завершила выступления на стадии 1/8 финала. Со счётом 1:2 она уступила украинской спортсменке Марии Винник. Традиционного рукопожатия по окончании поединка не было.

Напомним, в UWW рекомендовали не пожимать друг другу руки спортсменам из России и Украины. Однако, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что к спортсменам с такой просьбой представители Объединённого мира борьбы не подходили.

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