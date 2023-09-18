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Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вышел в 1/4 финана ЧМ по борьбе

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вышел в 1/4 финана ЧМ по борьбе
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Двукратный олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2020) российский борец Абдулрашид Садулаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира, проходящего в Белграде. В 1/8 финала в весовой категории до 97 кг. Садулаев одолел Владислава Байцаева, представляющего Венгрию. Счёт поединка 4:2 в пользу олимпийского чемпиона из России. В четвертьфинале спортсмен встретится с Моджтабой Голейджом из Ирана.

Навстречу Садулаеву по турнирной сетке двигается олимпийский чемпион Кайл Снайдер (США). В 1/4 финала он встретится с Ахмедом Тажудиновым из Бахрейна.

Встреча двух олимпийских чемпионов Садулаева и Снайдера может состоятся в полуфинале турнира, если оба спортсмена удачно проведут четвертьфинальные поединки.

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