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ЧМ по борьбе. Снайдер сенсационно уступает, Садулаев выходит в полуфинал

ЧМ по борьбе. Снайдер сенсационно уступает, Садулаев выходит в полуфинал
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На чемпионате мира по борьбе, проходящем в столице Сербии Белграде, случилась сенсация. Олимпийский чемпион 2016 года Кайл Снайдер (США) досрочно проиграл Ахмеду Тажудинову (Бахрейн) со счетом 0:10. Таким образом, ожидаемая многими встреча в полуфинале двух олимпийских чемпионов Снайдера и Абдулрашида Садулаева (Россия) не состоится.

В свою очередь, Садулаев прошёл в полуфинал в жесточайшем противостоянии с иранцем Моджтабой Голейджем. Уступая 2:4, россиянин за четыре секунды до конца поединка положил соперника на туше. В полуфинале в весовой категории до 97 кг Абдулрашид Садулаев встретится с победителем Снайдера, Ахмедом Тажудиновым.

Полуфинальная встреча состоится ориентировочно после 17:45 мск.

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