Российский чемпион Олимпиады Садулаев неожиданно не смог пробиться в финал ЧМ-2023

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, сенсационно не смог пробиться в финал чемпионата мира – 2023.

В полуфинальной схватке россиянин Садулаев встречался с бывшим российским борцом, который в данный момент представляет Бахрейн, Ахмедом Тажудиновым. Отметим, что Садулаев снялся с поединка при счёте 9:2 в пользу Тажудинова. По предварительной информации, причиной такого решения стала травма шеи.

Пока Садулаев не снялся с ЧМ, предположительно, он вступит в борьбу за бронзу соревнований.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.