Российский борец Абдулрашид Садулаев впервые с 2017 года не смог завоевать золото на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, впервые с 2017 года не сумел завоевать золотую медаль на чемпионате мира, в котором принимал участие.

Это произошло на чемпионате мира — 2023. В полуфинальной схватке Садулаев встречался с бывшим российским борцом, который в данный момент представляет Бахрейн, Ахмедом Тажудиновым. Отметим, что Садулаев снялся с поединка при счёте 9:2 в пользу Тажудинова. По предварительной информации, причиной такого решения стала травма шеи. Пока Садулаев не снялся с ЧМ, предположительно, он вступит в борьбу за бронзу соревнований.

Лишь в 2017 году, на ЧМ в Париже Садулаев завоевал не золото (тогда это было серебро). С тех пор он выигрывал каждый ЧМ, на который был допущен.