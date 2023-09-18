Итоги детского спортивного квиза от «Чемпионата»
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В субботу, 16 сентября, состоялся детский спортивный квиз «Чемпионата» в пространстве «СберПрайм Веранда». Команда «Квиз Плюс» подготовила тематические вопросы про спорт, в которых нужно было применить логику и эрудицию, а где-то даже чувство юмора! В соревновании за звание лучшего юного знатока в мире спорта сразились участники из девяти команд.
Серьёзная борьба развернулась за первое место, однако победила команда «Вперёд!», заработав больше очков в третьем раунде. Второе место заняла команда «Секвой», которая боролась на уровне победителя. Бронзу забрала команда «Крутыши».
Победители получили памятные подарки от «Чемпионата» и детские книги про спорт от издательства «Бомбора».
Спасибо всем за участие!
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