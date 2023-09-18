Борец Ахмед Усманов прокомментировал первую в карьере победу на чемпионате мира

Обладатель Кубка мира 2020 года, российский борец вольного стиля Ахмед Усманов, выступающий в весовой категории до 79 кг, прокомментировал первую в карьере победу на чемпионате мира – 2023.

«Финал чемпионата мира простым быть не может. Настраивался отдать все шесть минут, не было права на ошибку, ведь бороться в финале чемпионата мира — это огромный шанс, который выпадает не каждому. Никогда не знаешь, будет ещё такой шанс в жизни или нет, надо побеждать. У сборной не было ни одного золота до моего финала, была особая ответственность. Два дня назад у меня было день рождения — хотел подарить себе золото чемпионата мира. И подарил. Хочу посвятить победу маме и братьям — они столько верили в меня, столько ждали. У меня мама боевая, духом сильная женщина, огромное ей спасибо, ее зовут Пайнусат. Также спасибо Махмуду Магомедову и Зелимхану Гусейнову. Как говорят на стройке, главное — фундамент, а мой фундамент — это мои тренеры», — приводит слова Усманова Федерация спортивной борьбы России.