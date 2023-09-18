Усманов: завидую тем, кто после победы делает круг почёта с флагом. Мы в этом ограничены

Обладатель Кубка мира 2020 года, российский борец вольного стиля Ахмед Усманов рассказал, повлияло ли на его настрой снятие двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира, россиянина Абдулрашида Садулаева с полуфинала чемпионата мира – 2023. Сам Усманов вышел на финальную схватку после инцидента с соотечественником и завоевал первое золото в карьере.

«Я заранее не допускал ни мысли, ни грамма сомнений, что могу кому-то здесь проиграть. Знаете, на чемпионате России в финале у меня было волнение, но здесь я знал, что меня смотрят столько людей, знал, что всех обрадую. Всегда завидовал тем, кто делает круг почёта по ковру после финала с флагом, очень жаль, что мы в этом ограничены», — приводит слова Усманова Федерация спортивной борьбы России.