Украинец Михайлов не стал фотографироваться с россиянином Усмановым на награждении ЧМ-2023

Чемпион Европы – 2023, украинский борец вольного стиля Василий Михайлов, выступающий в весовой категории до 79 кг, отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждения в рамках чемпионата мира – 2023.
Напомним, Усманов выиграл соревнования, завоевав для России первое золото на этом ЧМ.
Серебряный призёр соревнований Владимир Гамкрелидзе из Грузии и второй бронзовый призёр Мохаммад Ноходи из Ирана поднялись на подиум к россиянину для совместного фото, украинец же этого делать не стал.
Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября, на нём разыгрываются путёвки на Олимпиаду. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.
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