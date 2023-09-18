Украинец Михайлов не стал фотографироваться с россиянином Усмановым на награждении ЧМ-2023

Чемпион Европы – 2023, украинский борец вольного стиля Василий Михайлов, выступающий в весовой категории до 79 кг, отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждения в рамках чемпионата мира – 2023.

Напомним, Усманов выиграл соревнования, завоевав для России первое золото на этом ЧМ.

Серебряный призёр соревнований Владимир Гамкрелидзе из Грузии и второй бронзовый призёр Мохаммад Ноходи из Ирана поднялись на подиум к россиянину для совместного фото, украинец же этого делать не стал.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября, на нём разыгрываются путёвки на Олимпиаду. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.