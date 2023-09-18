Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золото ЧМ-2023, в финале одолев американца Дэйка

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, завоевал золотую медаль на чемпионате мира – 2023. Это второе золото для сборной России на данном турнире.

В решающей схватке Сидаков в напряжённой борьбе со счётом 10:7 одолел представителя США Кайла Дэйка. Таким образом, 27-летний Сидаков стал трёхкратным чемпионом мира.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.