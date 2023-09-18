Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золото ЧМ-2023, в финале одолев американца Дэйка
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, завоевал золотую медаль на чемпионате мира – 2023. Это второе золото для сборной России на данном турнире.
В решающей схватке Сидаков в напряжённой борьбе со счётом 10:7 одолел представителя США Кайла Дэйка. Таким образом, 27-летний Сидаков стал трёхкратным чемпионом мира.
Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
23:00
-
22:27
-
22:05
-
21:49
-
20:47
-
20:32
-
20:26
-
20:18
-
19:33
-
18:57
-
18:50
-
18:32
-
18:18
-
16:36
-
16:12
-
15:38
-
15:19
-
14:51
-
14:42
-
14:34
-
13:56
-
13:41
-
13:00
-
12:53
-
11:31
-
11:15
-
10:58
-
10:41
-
10:38
-
10:17
-
10:16
-
10:03
-
09:50
-
07:01
-
00:53
Партнерский контент